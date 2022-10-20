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Минобороны: ВС России танковым резервом отразили атаку ВСУ в Херсонской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать оборону подразделений РФ в районе Суханово. Об этом 20 октября заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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«В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали», — рассказал он на брифинге.

Конашенков подчеркнул, что положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.

18 октября командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой.

Тогда же замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о возможном переходе Украины в наступление на Херсон. В связи с этим он рекомендовал мирному населению эвакуироваться.

19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ходе перемещения гражданского населения на левый берег Днепра. Он пояснил, что людей вывозят для того, чтобы российским военным было проще выполнять поставленные перед ними задачи и обезопасить гражданское население.

По словам Стремоусова, по состоянию на 20 октября, с правобережной части региона переправились 15 тыс. жителей. Также переехала администрация области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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