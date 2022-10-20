Зеленский ввел санкции против жены Лукашенко

Украина ввела санкции в отношении супруги президента Белоруссии Александра Лукашенко Галины. Об этом говорится 20 октября в указе президента страны Владимира Зеленского, которым он привел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях.

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте главы украинского государства, санкции против Галины Лукашенко введены сроком на 10 лет.

Они подразумевают 13 ограничительных мер, в том числе блокировку активов и запрет на приобретение земельных участков.

В начале сентября правительство Украины одобрило новые ограничения против Лукашенко и российских физических и юридических лиц. В частности, под рестрикции попали должностные лица национальных банков РФ и Белоруссии.

Ранее в четверг президент Белоруссии предложил гражданам страны следовать его решениям и решениям госорганов, если они хотят обеспечить себе стабильную жизнь. Как отметил Лукашенко на совещании, сейчас белорусам нужно «сжать зубы» и идти только вперед, если они не хотят, чтобы их семьи постигла беда.

Тогда же стало известно, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал украинского шпиона, а также завербованных им белорусских граждан. Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель также сообщил о задержании бывшего белорусского военнослужащего — подполковника, который работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Глава КГБ добавил, что Белоруссия на данный момент наблюдает усиление разведывательной деятельности с украинской территории.

18 октября председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо указал, что с украинской стороны белорусско-украинской границы помимо пограничников находятся вооруженные люди без опознавательных знаков.

До этого, 15 марта, стало известно, что минфин США ввел новые санкции в отношении 15 физических лиц России и Белоруссии, включая представителей военного руководства РФ. Санкции затронули и жену президента Белоруссии Александра Лукашенко Галину.