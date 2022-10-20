Юрист назвал возможное наказание для актрисы Большовой за ДТП со смертельным исходом

Управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев 20 октября в беседе с «Известиями» рассказал, что может грозить актрисе Анне Большовой, которая на автомобиле насмерть сбила девушку.

«При летальном исходе ДТП, в котором скончался один человек, согласно ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств» наказание может предусматривать до 5 лет лишения свободы», — заявил он.

Вместе с тем, как отметил Гавришев, суд будет рассматривать все обстоятельства дела, в том числе смягчающие.

«При этом оставаться на месте происшествия — это не смягчающее обстоятельство, а прямая обязанность любого участника дорожно-транспортного происшествия. Безусловно, такие факты, как неосвещенная улица, на которой произошло ДТП, и то, что у погибшей обнаружили наличие существенного количества алкоголя в крови, будут отдельно оцениваться судом по степени вины», — уточнил юрист.

Гавришев добавил, что вне зависимости от вины водителя родственники погибшей вправе обратить в суд в гражданско-правовом порядке для взыскания ущерба.

Вечером 14 октября актриса Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Погибшей оказалась 31-летняя Олеся Соколова, проживающая в деревне Грачевка. По предварительным данным, в крови погибшей экспертиза обнаружила около 4 промилле алкоголя.

Большова заявила, что погибшая в ДТП женщина сама бросилась ей под колеса, отметил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Анна Большова служит в театре «Ленком» с 1998 года, наиболее известна по роли в рок-опере «Юнона и Авось». Зрителям она также знакома по ролям в сериалах «Презумпция невиновности», «Петровка, 38. Команда Петровского», «Жаркий лед». С 2017 года является заслуженной артисткой России.