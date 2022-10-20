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Украинский боевик рассказал о подготовке теракта в Энергодаре

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Фото: ТАСС/URA.RU/Таисия Воронцова
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Боевики украинской теробороны планировали совершить теракт в Энергодаре Запорожской области во время мирной пророссийской демонстрации. Об этом 20 октября «РИА Новости» рассказал сдавшийся в плен бывший член теробороны Сергей Парамонов.

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По его словам, когда он служил в теробороне, им выдали оружие и поставили задачу совершить теракт против российских силовиков во время проведения пророссийских массовых акций в городе.

При этом он отметил, что оружие выдавал бывший замглавы Энергодара при киевском режиме Иван Самойдюк. А делалось это по поручению бывшего мэра города Дмитрия Орлова.

В конце августа сообщалось о задержании в Энергодаре группы украинских диверсантов, готовивших теракт на Запорожской АЭС. Как тогда отметил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов, это в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима.

В ночь на 19 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мост в Энергодаре, однако через три часа он уже был отремонтирован. Кроме того, ВСУ нанесли удар по городской администрации, в результате чего здание получило серьезный урон.

После обстрела глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что город остался без света после ракетного удара украинских войск по городской подстанции «Луч».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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