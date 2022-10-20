Осенние каникулы продлятся девять дней в Саратовской области

Осенние каникулы в школах Саратовской области продлятся девять дней. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на соответствующие рекомендации регионального министерства здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что в целях упорядочения учебного времени и организации каникул сроки для отдыха школьников определены с 29 октября по 6 ноября.

Рекомендации не касаются тех школ, где учеба организована по триместрам.

Ранее в этот день сообщалось о переводе учащихся младших классов одной из школ в Нижнем Тагиле на дистанционное обучение. Причиной для этого стало массовое отравление. Школьники жаловались на тошноту и боль в животе.