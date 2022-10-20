Четыре сотни участков затопило на Ставрополье в октябре

В Ставропольском крае в октябре из-за подъема воды в реках Большой Зеленчук и Кубань затопило 400 дачных участков. Об этом замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Коврыга рассказал NewsTracker.

«В результате пострадали прибрежные территории: СНТ «Автомобилисты» на территории Невинномысска, СНТ «Зори Кубани» в Кочубеевском муниципальном округе. Было подтоплено порядка 400 дачных участков», — рассказал заместитель министра.

При этом чиновник отметил, что в целом 2022 год является маловодным, поэтому ситуация была благополучной, подъем воды в реках не превышал неблагоприятных значений. Подтоплений социальных и критически важных объектов не произошло.

Максимальный проход воды на реке Кубань фиксировался на уровне 918 кубометров в секунду при максимально возможном в 1800 кубометров. Несмотря на это в Невинномысске вводили режим повышенной готовности.