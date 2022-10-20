В Германии назвали санкционную войну против России экономической ошибкой

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что развязывание агрессивной санкционной войны против Москвы стало экономической ошибкой Берлина. Слова депутата в четверг, 20 октября, приводит издание Tagesspiegel.

В публикации отмечается, что Крупалла обвинил правительство ФРГ в намеренном сокращении поставок энергоносителей из РФ, так как ранее в этот день канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что стране удалось преодолеть зависимость от российского газа.

«Вы не называли людям истинной причины повышения цен на топливо. Однако тайное становится явным, поэтому вам нужно запастись действительно теплым бельем», — сказал Крупалла канцлеру.

Политик также указал на провал властей в социальной сфере. По его словам, меры и программы помощи населению всегда запаздывают и становятся причинами дополнительных издержек для граждан в долгосрочной перспективе.

16 октября член и сопредседатель АдГ Алиса Вайдель назвала ФРГ главной проигравшей от конфликта на Украине стороной. Вайдель добавила, что необходимо в ближайшие сроки начать переговоры с Москвой и ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».

11 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия готова пережить предстоящую зиму. По его словам, это произойдет, если немцы и компании продолжат адаптацию к изменившейся ситуации.

До этого, 10 октября, в Германии сообщили о резком росте числа компаний-банкротов. Уточнялось, что количество обанкротившихся товариществ и корпораций в сентябре текущего года было на 34% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Отмечалось также, что в течение осени ожидается дальнейший рост количества неплатежеспособных компаний.

8 октября партия АдГ организовала митинг, в результате которого тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ. Некоторые протестующие пришли с плакатами с надписями «Я хочу российские газ и нефть», «Тот, кто молчит сегодня, замерзнет завтра» и призывами к отставке правительства.

В апреле российский лидер Владимир Путин сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже нанес удар по Западу. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.

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