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В РАН рассказали о предстоящей процедуре отставки Лиз Трасс

Научный сотрудник РАН Охошин: процедура отставки Лиз Трасс с поста премьера Британии займет меньше месяца
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин в четверг, 20 октября, рассказал «Известиям» о том, как будет проходить процедура отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании.

По словам эксперта, сначала Трасс подаст прошение о своей отставке королю Британии — Карлу III. После того как прошение будет удовлетворено, она покинет свой пост, но до этого она будет временно исполнять свои обязанности. В это время в консервативной партии пройдут внутрипартийные выборы для назначения кандидата.

«Я думаю, что это займет меньше месяца, потому что мы можем ориентироваться на предыдущие выборы в консервативной партии. Нужно, чтобы сначала проголосовали парламентарии тори, а потом рядовые члены партии. Вполне возможно, что свои кандидатуры выставят те члены ее правительства, которые участвовали в прошлых выборах, то есть это [экс-министр внутренних дел Великобритании] Сью-Эллен (Суэлла) Браверман, [лидер палаты общин] Пенни Мордонт и Риши Сунак, который был ее главным политическим оппонентом. Кстати, его поддерживают бизнес-сообщество и финансовые круги Великобритании, они надеются, что он предложит эффективные способы по борьбе с инфляцией и сгладит последствия мирового энергетического кризиса», — рассказал Охошин.

По мнению эксперта, решение Трасс об отставке было вынужденным. Однако ее нахождение на этом посту могло бы привести к кризису политической системы, расстройству денежно-кредитной системы и поражению консервативной партии на будущих парламентских выборах, считает Охошин.

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Трасс объявила об уходе в отставку ранее 20 октября. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Великобритания никогда еще не знала такого позора. По словам сенатора Совета Федерации Андрея Климова, отставка Лиз Трасс — это курьезная история и свидетельство вырождения политической культуры страны.

В этот же день британская газета Daily Star поздравила салат латук с победой над Трасс. Под победой подразумевается то, что Трасс ушла в отставку раньше, чем сгнил кочан салата.

Незадолго до отставки Трасс правительство покинули глава МВД Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенга.

19 октября стало известно, что больше половины британцев поддержало уход Трасс в отставку. За ее уход высказалось 53% участников опроса. Против увольнения высказалось 20% респондентов.

Политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных СпбГУ Дмитрий Леви предположил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес может стать новым премьер-министром Британии.

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