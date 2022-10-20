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Суд в Чехии снял все обвинения с россиянина Франчетти

Суд Праги снял все обвинения с россиянина Франчетти, задержанного по запросу Украины
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Фото: Global Look Press/CTK/Ondrej Deml
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Городской суд в Праге снял все обвинения с россиянина Александра Франчетти, задержанного в Чехии по инициативе Украины по обвинению в создании в Севастополе организованной преступной группировки. Об этом сообщил «Известиям» президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в четверг, 20 октября.

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«В четверг суд снял все обвинения с Франчетти и постановил освободить из-под стражи в связи с недоказанностью его вины», — сказал правозащитник.

По его словам, в отношении Франчетти был экстрадиционный запрос Украины из-за якобы нарушения законов. Чехия приняла решение о недопустимости выдачи россиянина украинской стороне.

«Такое решение было принято благодаря МИДу, адвокатам, представителю ЕСПЧ Александру Суржину и правозащитникам, а также финансовой поддержке фондов помощи соотечественников», — сказал Мельников.

Сообщается также, что чешская прокуратура обжалует решение суда.

В конце июня Верховный суд Чехии отказал в выдаче Франчетти Украине. Россиянин был задержан в аэропорту Праги в сентябре прошлого года на основании международного ордера, выданного Украиной. Киев обвиняет его в причастности к событиям, в результате которых в 2014 году Крым вернулся в состав РФ.

На основании украинского запроса чешский суд взял Франчетти под стражу. Как сообщала защита россиянина, ему грозило тюремное заключение сроком от двух до восьми лет на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание, заявляла, что в Москве рассчитывают, что власти Чехии освободят россиянина. Также МИД выразил надежду на то, что Чехия не станет политизировать дело.

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