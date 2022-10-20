Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в ноябре

Ноябрь в Центральной России, по долгосрочным прогнозам, должен быть в среднем на два градуса теплее обычного. Об этом в четверг, 20 октября, в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Со второй пентады месяца все-таки появятся первые признаки приближения климатической зимы, а вместе с ними и высокая вероятность устойчивых ночных минусов, выпадения осадков в разной фазе и гололедных явлений», — приводит слова специалиста агентство городских новостей «Москва».

Синоптик отметил, что у московских водителей есть в запасе еще около двух недель, чтобы безопасно ездить на летней резине.

Ранее, 20 октября, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала гулять на свежем воздухе не менее часа в день. По ее словам, ежедневные прогулки полезны для здоровья, желательно по возможности гулять в парке.

Она пояснила, что пешие прогулки на улице помогают поддерживать работоспособность организма, а также предотвращают различные заболевания, сообщает телеканал «360».

19 октября врач-невролог лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская 19 октября рассказала «Известиям», как снизить негативные реакции организма на изменения погоды. По ее словам, чтобы ослабить влияние погодных условий на организм, в первую очередь нужно стремиться к ремиссии или полному излечению хронических заболеваний.

18 октября синоптик и метеоролог прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал о скором приходе заморозков в Москву. По его словам, среднесуточная температура в столице будет опускаться с каждым днем, пишет НСН.

17 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил выпадение снега в Москве в конце недели. По его словам, не исключены осадки в виде мокрого снега в пятницу, 21 октября. Вильфанд добавил, что именно такая погода и характерна для четвертой и в начале пятой пятидневки октября, наступает «настоящая осенняя погода», сообщает телеканал «Звезда».