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В Британии запланировали огласить имя нового премьера до конца октября

Британский политик Брейди: имя нового премьера может быть объявлено до 31 октября
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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Имя нового лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании после отставки Лиз Трасс может быть объявлено до 31 октября. Об этом журналистам 20 октября сообщил глава парламентского Комитета-1922 Грэм Брейди.

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Он отметил, что переговорил с председателем Консервативной партии Джейком Берии и тот подтвердил: выбрать нового премьера можно будет до 28 октября.

«Нам необходимо иметь нового лидера до представления налоговой программы [правительства], которое состоится 31 октября», — уточнил Брейди.

Политик добавил, что в течение четверга появится больше информации о процедуре выборов.

Ранее в этот же день Лиз Трасс объявила, что уйдет с поста премьера. По ее словам, преемник будет выбран в течение недели.

Трасс занимала должность 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» назвал отставку Трасс курьезной историей и свидетельством вырождения политической культуры Британии.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила курьезы Трасс на посту премьера.

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