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Литва выступила за новые санкции против РФ из-за низкой эффективности старых

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Европейские санкционные ограничения в отношении России недостаточно эффективны, поэтому лидеры ЕС должны обсудить новый пакет рестрикций, а также ввести санкции в отношении Белоруссии. С такой позицией выступил президент Литвы Гитанас Науседа 20 октября.

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«Наши санкции работают, но они не достигли желаемого результата, поэтому мы должны обсудить и рассмотреть следующий пакет санкций, и мы совершенно поддерживаем это», — отметил он перед началом европейской встречи в Брюсселе, на которой обсудят вопросы энергетического кризиса и помощи Украине.

Науседа добавил, что существует необходимость в том, чтобы создать трибунал «за преступления против Украины» и ввести новые санкции против России, а также в отношении Белоруссии за то, что власти страны поддерживают РФ.

«Мы можем включить много пунктов: металлы, алмазы, физлица… Я думаю, у нас есть большой потенциал, чтобы продвинуться в вопросе санкций», — резюмировал президент Литвы.

Ранее, 19 октября, высокопоставленный источник в Брюсселе заявил журналистам о том, что ЕС ввел уже так много санкций против России, что его возможности для принятия новых мер становятся всё более ограниченными.

До этого, 16 октября, стало известно, что Евросоюз собирается рассмотреть девятый пакет антироссийских санкций. Предполагается, что в него войдет перечень персональных ограничений.

Восьмой пакет антироссийских санкций был принят 6 октября. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширяется запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

23 сентября глава МИД Венгрии указал на вред Европе от антироссийских санкций. В результате введения ограничений против России, по словам венгерского министра, в ЕС взлетела инфляция, заоблачными стали цены на энергию, сильно выросла стоимость товаров и продуктов.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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