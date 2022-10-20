Пенсионерки лишились 2 млн рублей из-за мошенников в Псковской области

Полиция проводит проверку по факту обмана пяти пенсионерок в Псковской области. Пострадавшие лишились свыше 2 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, звонки женщинам 1937, 1939 и 1948 годов рождения поступали 19 октября. Злоумышленники сообщали пенсионеркам, что их близкие родственники якобы совершили ДТП. Для «решения трудностей» женщинам рекомендовали заплатить определенные суммы. Аналогичный звонок поступил 14 октября жительнице поселка Плюсса 1948 года рождения, пишет Псковское агентство информации.

Потерпевшие без колебаний соглашались выполнить условия звонивших. Пенсионерки передавали деньги прибывшим курьерам.

Женщины не смогли описать приметы граждан, которые приходили за деньгами. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Ранее в этот день сообщалось, что в Липецкой области несколько человек сообщили о фактах мошенничества, общий ущерб от которых превысил 1,5 млн рублей. В частности, 85-летняя пенсионерка отдала 650 тыс. рублей злоумышленникам, которые сообщили о совершенном ее племянницей ДТП.