Пожар в жилом доме произошел в Орле

В подъезде жилого дома в Орле произошел пожар. Об этом в четверг, 20 октября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в 04:31 на улице Рощинской. Между третьим и четвертым этажом в подъезде загорелось кресло. Были повреждены стены и потолок. На месте работали двое пожарных.

В результате пожара никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина инцидента.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии во время движения загорелся пассажирский автобус. Он ехал в Саратов из Дагестана. В салоне находились 22 человека: 18 взрослых, два ребенка и два водителя. В результате никто не пострадал. При этом транспортное средство сгорело полностью.