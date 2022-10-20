Chery разрабатывает новый внедорожник на электротяге

Компания Chery приступила к разработке компактного внедорожника с угловатым дизайном, который получит электрическую силовую установку. Об этом 20 октября сообщил портал Autonews.

Разработкой внедорожника занимается подразделение Chery New Energy. По предварительным данным, длина компактной машины должна составить не более 4200 мм при колесной базе в 2700 мм. Известна и масса будущего внедорожника — 1375 кг.

Название машины пока неизвестно, также в секрете держатся все технические подробности новинки.

Специалисты полагают, что китайская разработка, скорее всего, делается с прицелом на европейский рынок, так как в Chery уловили общеевропейский тренд на компактные кроссоверы на электротяге.

На недавнем парижском автосалоне компания Jeep представила первый в своей истории компактный переднеприводной электрокроссовер Avenger, который в длину чуть более 4000 мм. Другие новинки парижского автосалона тоже в основном являлись небольшими электрическими кроссоверами, такими как Peugeot 408 и Renault 4Ever Trophy.

14 октября портал «Авто.ру» сообщил, что объем предложений в России по машинам китайских брендов по итогам первого полугодия 2022 года увеличился в 3,2 раза. Самыми популярными среди российских покупателей китайскими брендами стали Haval, Chery, Geely, Changan и Exeed. По оценке экспертов, особенно отличилась марка Exeed. В сравнении с цифрами 2021 года количество объявлений автомобилей бренда выросло в 20 раз.