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Chery разрабатывает новый внедорожник на электротяге

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Фото: Chery
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Компания Chery приступила к разработке компактного внедорожника с угловатым дизайном, который получит электрическую силовую установку. Об этом 20 октября сообщил портал Autonews.

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Разработкой внедорожника занимается подразделение Chery New Energy. По предварительным данным, длина компактной машины должна составить не более 4200 мм при колесной базе в 2700 мм. Известна и масса будущего внедорожника — 1375 кг.

Название машины пока неизвестно, также в секрете держатся все технические подробности новинки.

Специалисты полагают, что китайская разработка, скорее всего, делается с прицелом на европейский рынок, так как в Chery уловили общеевропейский тренд на компактные кроссоверы на электротяге.

На недавнем парижском автосалоне компания Jeep представила первый в своей истории компактный переднеприводной электрокроссовер Avenger, который в длину чуть более 4000 мм. Другие новинки парижского автосалона тоже в основном являлись небольшими электрическими кроссоверами, такими как Peugeot 408 и Renault 4Ever Trophy.

14 октября портал «Авто.ру» сообщил, что объем предложений в России по машинам китайских брендов по итогам первого полугодия 2022 года увеличился в 3,2 раза. Самыми популярными среди российских покупателей китайскими брендами стали Haval, Chery, Geely, Changan и Exeed. По оценке экспертов, особенно отличилась марка Exeed. В сравнении с цифрами 2021 года количество объявлений автомобилей бренда выросло в 20 раз.

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