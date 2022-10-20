В Калужской области нашли снаряд времен ВОВ

В деревне Чижовка в Калужской области нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 20 октября, пишет газета «Весть» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 19 октября. Был обнаружен артиллерийский снаряд 76-миллиметрового калибра.

«Для предотвращения непоправимых последствий были вызваны саперы. В результате опасная находка была обезврежена», — говорится в сообщении.

Ранее, 28 сентября, в Печорском районе Псковской области был обнаружен артиллерийский снаряд времен ВОВ. На место обнаружения выехала группа разминирования поисково-спасательного отряда.