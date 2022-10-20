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В Тверской области обновили покрытие трассы Торжок – Осташков

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В Тверской области покрытие региональной трассы Торжок – Осташков полностью обновили на всем протяжении. Об этом в четверг, 20 октября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональные власти.

Качество работ проверила специальная комиссия.

Как отмечается в материале, всего в порядок привели 82 км дороги, из которых 24 км — в 2022 году.

В ходе работ сняли старый слой покрытия, уложили выравнивающий слой, а затем два слоя асфальтобетона. Ремонт был завершен досрочно, его окончание было ранее запланировано на 2023 год.

Ранее сообщалось, что до 30 октября в Удмуртии должны завершить ремонт двух участков автодороги Ижевск – Ува.

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