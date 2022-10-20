В одном из поселков Коми отловили двух волков

В поселке Чим, который расположен в Удорском районе Республики Коми, отловили двух волков. Об этом в четверг, 20 октября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на местных жителей.

Добыл волков местный профессиональный охотник Михаил Дубленников.

Как отмечается в материале, животные выходили к поселку и наводили страх на жителей.

В конце июля в Дагестане волк напал на трех детей, играющих в футбол. Одного ребенка дикое животное утащило в лес, позже тело мальчика было обнаружено уже без признаков жизни.