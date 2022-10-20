Один человек погиб в ДТП в Ульяновске

Один человек погиб в результате дорожной аварии в Заволжском районе Ульяновска. Об этом в четверг, 20 октября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел накануне вечером на проспекте Ленинского комсомола около дома № 26А. Автомобиль Opel сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

«За рулем иномарки находился мужчина 1964 года рождения, имеющий 22-летний стаж вождения. По предварительной информации, он был трезв», — рассказали в ведомстве.

Пострадавший — 80-летний пенсионер — был госпитализирован. Через несколько часов он умер в больнице от полученных травм.

18 октября один человек погиб в результате аварии с участием двух грузовых автомобилей в ТиНАО. Водитель автомобиля FAW из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с попутно следовавшим автомобилем «КамАЗ», после чего наехал на дорожное ограждение и опрокинулся.