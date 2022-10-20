Двух туристок спасли в «Красноярских столбах»

В Красноярском крае спасатели помогли двум туристкам, которые проходили маршрут на Столбах. Женщины забрались на скалу Беркут, но не смогли спуститься самостоятельно.

На место оперативно прибыли специалисты и спустили экстремалок, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В спасательном ведомстве любителям активного отдыха напомнили, что при отсутствии навыков скалолазания и необходимого снаряжения лучше не покорять горные вершины. Чтобы не заблудиться, необходимо придерживаться известных маршрутов.

7 октября сообщалось, что российский турист на параплане погиб в результате падения на скалы в турецком городе Мугла. После происшествия тело россиянина доставлено в государственную больницу Фетхие, а подробности инцидента планируют расследовать.