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Двух туристок спасли в «Красноярских столбах»

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В Красноярском крае спасатели помогли двум туристкам, которые проходили маршрут на Столбах. Женщины забрались на скалу Беркут, но не смогли спуститься самостоятельно.

На место оперативно прибыли специалисты и спустили экстремалок, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В спасательном ведомстве любителям активного отдыха напомнили, что при отсутствии навыков скалолазания и необходимого снаряжения лучше не покорять горные вершины. Чтобы не заблудиться, необходимо придерживаться известных маршрутов.

7 октября сообщалось, что российский турист на параплане погиб в результате падения на скалы в турецком городе Мугла. После происшествия тело россиянина доставлено в государственную больницу Фетхие, а подробности инцидента планируют расследовать.

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