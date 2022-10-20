В Астраханской области сгорели 400 рулонов сена

В фермерском хозяйстве «Абдулхаликов» в Володарском районе Астраханской области загорелись 400 рулонов сена. Об этом в четверг, 20 октября, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел 19 октября в 13:40 на острове Дуниловка. Общая площадь пожара составила 200 кв. м.

На месте работали две единицы техники и шестеро спасателей. Они потушили огонь за 2 часа 7 минут. В результате пожара никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии во время движения загорелся пассажирский автобус. Он ехал в Саратов из Дагестана. В салоне находились 22 человека: 18 взрослых, два ребенка и два водителя. В результате никто не пострадал. При этом транспортное средство сгорело полностью.