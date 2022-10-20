Власти ЛНР сообщили о гибели пятерых сотрудников МЧС при обстреле ВСУ

Пятеро сотрудников МЧС Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли, еще девять получили ранения в результате обстрела поселка Червоный Прапор со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS. Об этом в четверг, 20 октября, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Во время ликвидации последствий ночного обстрела пос. Червоный Прапор вооруженные формирования Украины нанесли повторный удар по населенному пункту с применением американской РСЗО M142 HIMARS (две ракеты типа M31 GMLRS), в результате которого погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Ранее в этот день стало известно, что более 100 мирных жителей ЛНР погибли с конца февраля в результате обстрелов со стороны ВСУ. Согласно озвученным данным, всего за указанный период пострадали 422 мирных жителя, из которых 103 человека погибли и 319 получили ранения, в том числе погибли семь детей и еще 27 получили ранения.

18 октября сообщалось, что двое сотрудников скорой помощи получили ранения в результате обстрела из РСЗО HIMARS села Новоивановка в ЛНР. Ракета попала в здание одного из государственных учреждений.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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