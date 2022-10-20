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В Ростове-на-Дону обсудили будущий бюджет города

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Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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В Ростове-на-Дону коллегия городской администрации обсудила формирование бюджета на следующие три года. Основные параметры проекта были приняты в ходе заседания.

Так, заместитель главы администрации города – начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян отметила, что 68,8% расходов — это затраты, связанные с социальной сферой, которая остается безусловным бюджетным приоритетом. Также Татьяна Асатрян добавила, что подобное распределение ресурсов позволит обновить материально-техническую базу образовательных учреждений, обеспечить социальную поддержку граждан, продолжить мероприятия, направленные на сохранение исторического и культурного наследия.

«Бюджет, который формируем на три года, позволяет нам предусматривать расходы на этот период. У нас появляется возможность реализовывать проекты, рассчитанные на два-три года, с точным подтверждением для подрядчика о том, что деньги на него предусмотрены», — отметил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Среди планов города на 2023 год — провести ремонт всех детских площадок, проработать вопрос усовершенствования внутриквартальных проездов и обустройства контейнерных площадок, изменить подходы к асфальтированию грунтовых дорог и ямочному ремонту. На развитие городской инфраструктуры на будущий год планируется предусмотреть порядка 1 млрд рублей.

Глава города и председатель думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина на заседании коллегии призвала обратить особое внимание на необходимость реагирования на обращения избирателей. По ее словам, администрация города также особое внимание уделяет мнению ростовчан в социальных сетях.

На заседании было отмечено, что прогнозируемое снижение размера бюджета на ближайшие годы связано со сроками истечения текущих контрактов. К тому же на строительство новых объектов средства пока не были предусмотрены. Данная ситуация скорректируется, когда станут известны объемы регионального и федерального финансирования.

Кроме того, на заседании был затронут вопрос долговой политики Ростова-на-Дону, которая в настоящее время направлена на сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне. Было отмечено, что ежегодно город этот процент выдерживает. Привлекаемые кредитные средства в объеме дефицита бюджета города направляются на выполнение социальных обязательств.

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