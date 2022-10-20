Жители Петербурга стали чаще разводиться

В Санкт-Петербурге в 2022 году выросло количество разводов. Об этом в четверг, 20 октября, пишут «Невские новости» со ссылкой на «Петростат».

Так, согласно статистике, за период с января по август в городе развелись 17 447 раз. Чаще всего разводы регистрировали в июле (2492 раза), реже всего — в феврале, когда развелись 1715 пар.

При этом с января по август прошлого года в городе распались 17 313 семей, отмечает ИА FlashNord.

Ранее, 7 августа, «Известия» писали, что россияне стали чаще заключать брачные договоры в надежде, что нотариально заверенные документы спасут их от несправедливого раздела имущества в случае развода.