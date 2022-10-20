«Победа» начнет летать из Самары в Сочи

Авиакомпания «Победа» запускает перелеты из Самары в Сочи. Об этом в четверг, 20 октября, пишет НИА «Самара» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Полеты начнутся с 16 декабря и будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Время в пути — 3 часа 15 минут.

«Билет на перелет без багажа на ближайший рейс можно купить за 3299 рублей. С багажом — от 4499 рублей», — говорится в сообщении.

16 сентября сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» начнет с 30 октября выполнять рейсы из Москвы в Баку (Азербайджан) три раза в день. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.