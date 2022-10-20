Ребенок погиб в ДТП в Крыму

В результате автомобильной аварии в Нижнегорском районе Крыма погибла девочка 2021 года рождения. Об этом в четверг, 20 октября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошел ранее в этот день на автодороге Белогорск — Нижнегорский в районе села Желябовка. При повороте налево водитель Daewoo не предоставил преимущество Opel. Машины столкнулись.

В результате пострадали три человека.

«Один из них, девочка 2021 года рождения, от полученных травм скончался в лечебном учреждении», — рассказали в ведомстве.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

6 октября массовая авария случилась на 549-м км автодороги Тюмень — Омск. Легковой Datsun вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF, после чего в легковушку врезался автомобиль «Волга». Погибли четыре человека.