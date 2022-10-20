Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Воронежской области

Самой высокооплачиваемой вакансией в Воронежской области является вакансия брокера по элитной недвижимости. Кандидат без опыта работы сможет получать от 70 тыс. до 320 тыс. рублей. Об этом пишет в четверг, 20 октября, ИА «Абирег» со ссылкой на HeadHunter.

Позицию предлагает агентство «Ан Смарт». ООО «ВБЦ» ищет менеджера по привлечению клиентов на зарплату от 50 тыс. до 300 тыс. рублей. На третьем месте — компания WB Alliancе с позицией менеджера по развитию продаж на маркетплейсах. Сотрудник будет получать до 270 тыс. рублей.

Кроме того, «Этажи» ищут менеджера по работе с клиентами с зарплатой от 50 тыс. до 250 тыс. рублей. А ООО «Патриот» предлагает соискателям должность руководителя отдела кадров и готово платить от 80 тыс. до 200 тыс. рублей.

По данным базы вакансий компаний, в Воронежской области за последний месяц текущего года было доступно более 5,4 тыс. вакансий для людей без опыта работы.

7 октября «Известия» ознакомились с исследованием образовательной платформы Skillbox и онлайн-сервиса подбора психотерапевтов «Мета» и выяснили, что только 5% опрошенных россиян устраивает их текущее место работы. При этом главными факторами, препятствующими смене работы, респонденты назвали недостаток компетенций (47%) и предшествующее выгорание (15%).