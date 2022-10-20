Украинские военные нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС

Глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев сообщил, что 20 октября зафиксировано пять украинских ракетных атак по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Он отметил, что в случае прорыва дамбы Каховской ГЭС подача воды в Крым прекратится.

«Если будет прорвана гидроэлектростанция, то намного лет вперед, пока она не будет восстановлена, Cеверо-Крымский канал останется без воды, ну и Крым», — сказал он в эфире программы «Соловьев Live».

19 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о десятках тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи региона.

За день до этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе существует опасность затопления территории правобережной части, так как Вооруженные формирования Украины планируют разрушить плотину Каховской ГЭС.

В связи с этим планируется вывезти из правобережной части Херсонщины на левый берег Днепра и в другие регионы России около 50–60 тыс. человек, отметил Сальдо.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

С 20 октября на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей введено военное положение.

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