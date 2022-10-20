Польша не получила от ФРГ ответ по вопросу репараций за ущерб во Второй мировой

Власти Польши пока не получили ответа от ФРГ на свою ноту по выплате репараций за ущерб, нанесенный в период Второй мировой войны. Об этом 20 октября заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

«Официальным способом такого ответа нет», — резюмировал он.

Пшидач отметил, что такие вопросы не решаются мгновенно и власти Польши не ожидали на скорое решение вопроса.

«Нота была направлена. Были проведены переговоры. На следующий день госпожа министр [иностранных дел ФРГ Анналена] Бербок была здесь, в Варшаве. Я многократно говорил, как юрист, как адвокат, что еще не встречал должника, который бы по первому требованию говорил: конечно, в любой момент я выплачу любую сумму, которую вы только пожелаете. Такие процессы занимают время, требуют политической и дипломатической дискуссии», — резюмировал замглавы польского МИД.

Ранее, 5 октября, представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер рассказал о том, что Германия получила ноту от Польши с требованием о репарациях, после ее изучения будет дан ответ. Он отметил, что в целом позиция Берлина по данному вопросу уже известна.

3 октября бывший вице-президент бундестага, член партии ХДС/ХСС Йоханнес Зингхаммер заявил, в свою очередь, что Германия обанкротится, если выплатит Польше репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

В тот же день министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций. Он выразил уверенность, что это позволит улучшить отношения между Берлином и Варшавой.

Власти Польши потребовали 1 сентября от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Как отметил глава правящей партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, эта цифра — «самая ограниченная и консервативная». В действительности же, считает он, потери, понесенные страной, можно было бы оценить значительно выше.