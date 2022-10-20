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Польша не получила от ФРГ ответ по вопросу репараций за ущерб во Второй мировой

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Власти Польши пока не получили ответа от ФРГ на свою ноту по выплате репараций за ущерб, нанесенный в период Второй мировой войны. Об этом 20 октября заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

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«Официальным способом такого ответа нет», — резюмировал он.

Пшидач отметил, что такие вопросы не решаются мгновенно и власти Польши не ожидали на скорое решение вопроса.

«Нота была направлена. Были проведены переговоры. На следующий день госпожа министр [иностранных дел ФРГ Анналена] Бербок была здесь, в Варшаве. Я многократно говорил, как юрист, как адвокат, что еще не встречал должника, который бы по первому требованию говорил: конечно, в любой момент я выплачу любую сумму, которую вы только пожелаете. Такие процессы занимают время, требуют политической и дипломатической дискуссии», — резюмировал замглавы польского МИД.

Ранее, 5 октября, представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер рассказал о том, что Германия получила ноту от Польши с требованием о репарациях, после ее изучения будет дан ответ. Он отметил, что в целом позиция Берлина по данному вопросу уже известна.

3 октября бывший вице-президент бундестага, член партии ХДС/ХСС Йоханнес Зингхаммер заявил, в свою очередь, что Германия обанкротится, если выплатит Польше репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

В тот же день министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций. Он выразил уверенность, что это позволит улучшить отношения между Берлином и Варшавой.

Власти Польши потребовали 1 сентября от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Как отметил глава правящей партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, эта цифра — «самая ограниченная и консервативная». В действительности же, считает он, потери, понесенные страной, можно было бы оценить значительно выше.

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