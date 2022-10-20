Более 20 лестниц привели в порядок во Владивостоке

Во Владивостоке привели в порядок 22 лестницы. В первую очередь ремонтируют лестничные марши, где наиболее высокая проходимость. Вместо обрушенных ступенек и сломанных перил появляются новые фасады и металлические поручни с дополнительной перекладиной, предназначенной для детей.

Отремонтированы пролеты жилых домов возле остановок, около мест отдыха, детских садов и других социально значимых объектов. В управлении туризма и городской среды администрации Владивостока Vostokmedia рассказали, что мероприятия проводились на основе обращений местных жителей и мониторинга. К концу года планируется привести в порядок еще девять лестниц.

В городе также продолжается благоустройство общественных пространств. Так, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» привели в порядок сквер Первой маевки. Его откроют 22 октября, проведя там фестиваль «Дог френдли». Общественное пространство обновили по итогам народного голосования.

Как пишет ИА PrimaMedia, в сквере появились новые пешеходные зоны, скамейки, видовая площадка с панорамным видом на бухту Золотой Рог. Особенностью сквера является специализированная площадка для тренировки домашних питомцев.

В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в дальневосточной столице также преображаются парк культуры и отдыха имени Лазо.