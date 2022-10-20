Реклама
Прямой эфир
Мир
Блинкен назвал Путина рациональным лидером
Общество
Дорожники начали демонтаж правой части Крымского моста
Мир
Москва пообещала ответ на охоту американских спецслужб за россиянами
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов
Мир
Шольц заявил об избавлении ФРГ от энергетической зависимости от России
Мир
Трасс заявила об уходе в отставку
Мир
Захарова заявила о приближении НАТО к столкновению с Россией
Мир
Финская Orion Pharma заявила о продолжении работы в России в штатном режиме
Мир
Минобороны Белоруссии заявило о готовности реагировать на провокации Запада
Мир
«Молдовагаз» рассчиталась с «Газпромом» за текущие поставки газа
Мир
Нового премьер-министра Британии выберут в течение недели
Мир
Блинкен пообещал Тайваню защиту в случае агрессии Китая

Более 20 лестниц привели в порядок во Владивостоке

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке привели в порядок 22 лестницы. В первую очередь ремонтируют лестничные марши, где наиболее высокая проходимость. Вместо обрушенных ступенек и сломанных перил появляются новые фасады и металлические поручни с дополнительной перекладиной, предназначенной для детей.

Отремонтированы пролеты жилых домов возле остановок, около мест отдыха, детских садов и других социально значимых объектов. В управлении туризма и городской среды администрации Владивостока Vostokmedia рассказали, что мероприятия проводились на основе обращений местных жителей и мониторинга. К концу года планируется привести в порядок еще девять лестниц.

В городе также продолжается благоустройство общественных пространств. Так, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» привели в порядок сквер Первой маевки. Его откроют 22 октября, проведя там фестиваль «Дог френдли». Общественное пространство обновили по итогам народного голосования.

Как пишет ИА PrimaMedia, в сквере появились новые пешеходные зоны, скамейки, видовая площадка с панорамным видом на бухту Золотой Рог. Особенностью сквера является специализированная площадка для тренировки домашних питомцев.

В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в дальневосточной столице также преображаются парк культуры и отдыха имени Лазо.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022