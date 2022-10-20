Более 100 человек эвакуировали в Польше из-за снаряда времен Второй мировой войны

Более 100 человек, в том числе 78 детей, эвакуировали из детского сада и окрестных домов в одном из городов Польши после обнаружения снаряда времен Второй мировой войны, найденного во время ремонта канализации.

Как сообщает радиостанция RMF FM 20 октября, инцидент произошел на улице Костюшко в малопольской Тшебине. Во время ремонта канализации работники наткнулись на неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой войны калибром 120 мм.

В результате из детского сада, находящего рядом, эвакуировали 78 детей и 30 воспитателей. Кроме того, эвакуировали несколько десятков жителей окрестных домов. Сейчас все они ждут возможности вернуться обратно в помещения. В районе организована зона безопасности.

19 августа сообщалось, что в Берлине обезвредили бомбу времен Второй мировой войны. Снаряд весом 500 кг обнаружили в популярном среди туристов районе Фридрихсхайн. Тогда пришлось эвакуировать около 12 тыс. человек.