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Более 130 новых светофоров установили в Подмосковье для ликвидации пробок

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С начала весны в Московской области установили свыше 130 светофоров для ликвидации пробок. Об этом в четверг, 20 октября, сообщила пресс-служба регионального минтранса.

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За последнее время в регионе провели около 170 локальных мероприятий, которые позволили оптимизировать движение на дорогах более чем в 40 округах.

В частности, менялась разметка дорог, специалисты улучшали работу светофоров и обустраивали поворотные полосы. Как рассказали в министерстве транспорта Подмосковья, заторы могут быть небольшими и длиться не более двух минут.

В целом даже их полная ликвидация позволяет водителям экономить время и значительно повышает их безопасность, отмечает телеканал «360».

Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, с начала весны текущего года специалисты «перенастроили больше 130 светофоров, оборудовали поворотные секции и внедряем режимы «утро – день – вечер», переразметили больше 20 перекрестков, на 16 пешеходных переходах заменили «лежачие полицейские» на светофоры с вызывной кнопкой, обустроили около 10 переходно-скоростных полос и поворотных карманов».

Эффект после проведенной работы, как ожидается, смогут почувствовать порядка 700 тыс. автомобилистов.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Только за прошлый год удалось устранить как минимум 234 затора.

14 октября агентство городских новостей «Москва» сообщало, что светофоры установят и реконструируют до конца 2022 года по 150 адресам в Москве. В январе – сентябре 2022 года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) построил новые и обновил существующие светофоры по 181 адресу.

В конце сентября в минтрансе Подмосковья сообщили, что в регионе с начала года на 45 участках дорог обустроили шумовые полосы. Всего до конца года шумовыми полосами оборудуют 55 участков дорог в 19 округах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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