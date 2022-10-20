Блинкен назвал Путина рациональным лидером

Президент РФ Владимир Путин — рациональный лидер. Об этом 20 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Сложно проникнуть в разум другого человека. Я считаю, что он рационален, однако решения [в контексте ситуации вокруг Украины], которые он принимает, — или, вернее сказать, его цели — не являются рациональными», — сказал он в интервью телеканалу ABC.

Ранее, 12 октября, президент США Джо Байден назвал Путина рациональным игроком, который якобы просчитался.

Путин, объявляя 24 февраля о начале спецоперации, заявил, что ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что для этого Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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