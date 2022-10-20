Юрист усомнился в обнаружении ЛГБТ-пропаганды при открытии магазина в Махачкале

Юрист Василий Воробьев 20 октября назвал маловероятным обнаружение пропаганды ЛГБТ в действиях организаторов мероприятия по случаю открытия магазина в центре Махачкалы, на котором присутствовали мужчины с макияжем.

Ранее «РИА Новости» писало, что депутат Госдумы Султан Хамзаев раскритиковал открытие магазина, вызвавшее резонанс в обществе после видео с накрашенными мужчинами, и заявил о намерении обратиться к прокурору Дагестана с просьбой проверить действия организаторов на пропаганду ЛГБТ.

«Сказать точно невозможно, но, насколько я понимаю, сама по себе пропаганда подразумевает призыв. Но так как в нашей ситуации никакого призыва и рекламы неподобающего образа жизни нет, в связи с этим я думаю, что маловероятно, что здесь что-то обнаружат. Но вполне возможно, что какие-то меры предпримутся. Официально по закону — маловероятно, что будет какое-то наказание организаторам мероприятия», — объяснил юрист «Известиям».

В начале октября сервису TikTok был назначен штраф в размере 3 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Как гласят материалы дела, 10 февраля в TikTok была опубликована видеозапись, в которой сообщается об обучении английскому языку посредством гендерности, данное видео формирует искаженное представление о нетрадиционных сексуальных отношениях.