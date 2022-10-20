Захарова напомнила Зеленскому о словах Кулебы про взрыв на Крымском мосту

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Украины к взрыву на Крымском мосту. Ее слова были опубликованы 20 октября в ее Telegram-канале.

Комментируя слова Зеленского в интервью с телеканалом CTV о том, что Украина не является заказчиком теракта на Крымском мосту, она напомнила о словах главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, который в одном из своих интервью заявил о том, что Украина причастна к взрывам, которые происходят в Крыму и Белгороде.

«Вот теперь ясно. Заказ терактов у них осуществляет Кулеба», — резюмировала Захарова.

Ранее, 18 октября, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о том, что поврежденные в результате взрыва пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря. Он подчеркнул, что работы ведутся в круглосуточном режиме, несмотря на погодные условия.

12 октября в ФСБ заявили, что организатором теракта является ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. В этот же день стало известно о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика с номерами Краснодарского края. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг.