Зеленский ввел в действие решение о санкциях против юрлиц и физлиц РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о санкциях против физических и юридических лиц РФ. Соответствующий указ опубликован 20 октября на сайте офиса украинского лидера.

В списке 1374 компании и организации, а также около 2,5 тыс. физических лиц.

Ранее, в августе, Зеленский объявил о конфискации российских активов на общую сумму $765 млн. При этом он отметил, что работа по изъятию собственности продолжается. На совещании по санкционной политике было озвучено предложение об изъятии еще свыше 900 объектов.

До этого, в мае, президент Украины подписал закон об определении процедуры конфискации активов лиц, поддерживающих спецоперацию РФ по защите Донбасса. Было решено, что обращать имущество в доход государства будет Высший антикоррупционный суд (ВАКС), а отвечать за поиск активов и обращаться в суд — министерство юстиции.

Спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года, Россия начала 24 февраля.

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