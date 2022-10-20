Финская Orion Pharma заявила о продолжении работы в России в штатном режиме

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma заявила о продолжении работы в России в штатном режиме. Об этом сообщается на сайте компании в четверг, 19 октября.

Компания подчеркнула, что продолжает делать всё необходимое и возможное, чтобы российские пациенты имели возможность получать качественные препараты.

Сообщается также, что из-за ажиотажного спроса на препараты на данный момент на сайте компании затруднены поиск и приобретение товаров аптечного ассортимента.

Компания просит покупателей пока пользоваться сторонними сервисами по поиску и бронированию продуктов Orion Pharma в аптеках.

Ранее в этот день «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании и близкие к ее руководству, сообщили о том, что Orion Pharma может первой из зарубежных фармкомпаний закрыться в России.

19 октября сообщалось, что с начала февральских событий об уходе из России объявили более 15 иностранных брендов, о приостановке деятельности заявили более 180 брендов. При этом растет число компаний, заявивших о перезапуске или продаже бизнеса локальному менеджменту — таким образом, на рынке продолжают функционирование 17 ритейлеров.

С февраля ряд иностранных компаний приостановил деятельность в РФ или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении. Так, 4 августа стало известно, что в РФ вернулся каталонский ювелирный бренд Tous. 5 октября в CORE.XP сообщили «Известиям», что Dior beauty планирует возобновить работу магазинов.

Центр стратегических разработок 7 октября опубликовал доклад, согласно которому иностранные компании, ограничившие деятельность в РФ или заявившие об уходе, потеряли $200–240 млрд.