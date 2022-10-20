КДК РФС дисквалифицировал главных тренеров ЦСКА и «Спартака» на один матч

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на один матч главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова. Об этом сообщил журналистам глава КДК Артур Григорьянц в четверг, 20 октября.

В перерыве матча 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» (2:2) Абаскаль эмоционально обратился к Федотову, посчитав, что армейцы нарушили принцип fair play, когда забили первый гол.

Федотов на послематчевой пресс-конференции указал, что сообщения о «набросившемся» на него Абаскале сильно преувеличены. Он охарактеризовал своего визави словами «что-то там прыгало».

Григорьянц отметил, что на КДК оценивали эпизод с нецензурной бранью Федотова, а поведение Абаскаля рассматривали с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий, пишет «Спорт-Экспресс».

Он сообщил, что Абаскаль дисквалифицирован на один матч, а Федотов — на две игры, одна — условно с испытательным сроком до конца сезона. Оба тренера оштрафованы на 50 тыс. рублей, добавил Григорьянц.

Таким образом, Федотов пропустит матч ЦСКА против «Оренбурга», а Абаскаля не будет на игре с «Химками».

На заседании КДК тренеры заявили, что конфликт исчерпан.