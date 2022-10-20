Число предприятий в Москве выросло на 20% с начала года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала 2022 года число предприятий в столице возросло на 20%, несмотря на уход с российского рынка ряда брендов. Об этом в четверг, 20 октября, сообщается на сайте столичной мэрии.

В ходе осмотра вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным стенда «Сделано в Москве» на международном экспортном форуме «Сделано в России» Собянин отметил, что за восемь месяцев текущего года инвестиции в промышленность практически удвоились, а число предприятий выросло на 20%. Это касается как малых, так и крупных предприятий.

Мэр указал на то, что такой рост произошел благодаря федеральным и региональным мерам поддержки, а также спросу на импортозамещение, сообщает НСН.

В Москве в настоящее время работают порядка 14 тыс. предприятий, в том числе фармацевтика, обрабатывающая, пищевая промышленность, космическое и авиационное строительство, микроэлектроника и автомобилестроение.

По словам Собянина, совокупный экспорт товаров и услуг столицы по итогам прошлого года составил 17,4 трлн рублей, в том числе 15,3 трлн рублей — экспорт товаров и 2,1 трлн рублей — услуг, сообщает агентство городских новостей «Москва». Таким образом, Москва оказалась на четвертом месте по объемам экспорта среди крупнейших мегаполисов мира.

Более 60% экспортируемых из Москвы товаров в сфере несырьевого неэнергетического экспорта приходится на высокотехнологичные продукты. Наибольшим экспортным потенциалом обладают IT-сфера, медицина, фармацевтическая промышленность, уточняет сайт kp.ru.

«То, что вы локализуете очень такие непростые, технологически сложные элементы, связанные с развитием направлений промышленности, <...> это просто не может не радовать», — приводит слова Мишустина «Москва 24».

В форуме «Сделано в России» в этом году принимают участие более 50 регионов России и свыше 50 стран. В Манеже представлены инновационные разработки более чем 130 компаний-экспортеров из разных регионов России, пишет сайт aif.ru.

18 октября заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столичные производители одежды с января по август 2022 года выпустили в 2,7 раза больше продукции, чем за тот же период в 2021 году. Ефимов отметил, что столичные компании продолжают наращивать объемы производства одежды после ухода зарубежных компаний.