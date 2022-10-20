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Полиция выясняет обстоятельства ДТП под Калугой с участием актрисы Большовой

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В Калужской области актриса театра и кино Анна Большова насмерть сбила женщину поздним вечером 14 октября. ДТП произошло в деревне Грачевка, передает источник «Известий».

Большова находилась за рулем Audi Q3, 31-летняя женщина-пешеход — местная жительница деревни — переходила дорогу в неположенном и неосвещенном месте. Большова самостоятельно вызвала и дождалась «скорой» и полиции, однако спасти жизнь пострадавшей не удалось.

Руководитель литературно-драматургической части, помощник директора «Ленкома» по творческим вопросам Инна Горюнова сделала в беседе с «Известиями» заявление, что Большова в аварии не виновата.

«Человек в темноте, не на переходе, в полной темноте человек кинулся под машину. Большова вызвала сама «скорую», полицию, с места не скрылась. Всё, что можно было сделать, она сделала. Ее никакой вины в этом нет», — объяснила она.

Горюнова сказала, что рассказать подробности она не может, поскольку Большова дала подписку о неразглашении. Актриса продолжает работать и играть в спектаклях.

Позже стало известно, что сбитая — Олеся Борисенко (Соколова).

Анна Большова служит в театре «Ленком» с 1998 года, популярность ей принесла роль в рок-опере «Юнона и Авось». Кроме того, ее узнают по таким сериалам, как «Презумпция невиновности», «Петровка, 38. Команда Петровского», «Жаркий лед». В 2017 году она удостоилась звания заслуженной артистки Российской Федерации.

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