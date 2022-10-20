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Антонов сообщил о планах США продолжить создание альянсов против РФ и Китая

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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США планируют продолжить формирование направленных против России и Китая альянсов в критически важных сферах. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в четверг, 20 октября, в колонке для «Российской газеты».

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«Американцы планируют продолжить формирование направленных против Китая и России альянсов в критически важных сферах. Под это подводится идеологический базис — противостояние демократий и автократий», — сказал посол.

Он уточнил, что «такой тезис дезавуирует заявление Белого дома о нежелании делить мир на блоки и вступать в новую холодную войну».

Посол также отметил, что в новой Стратегии национальной безопасности (СНБ) США нет даже упоминания о стратегическом диалоге Москвы и Вашингтона. Антонов добавил, что он был разочарован отдельными положениями СНБ после ознакомления с текстом документа.

«Вызывают разочарование положения документа, касающиеся стратегической стабильности. Хочу обратить ваше внимание, что в Стратегии вообще отсутствует упоминание о российско-американском стратдиалоге», — указал Антонов.

До этого, 13 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет бегать за Западом для диалога по конфликтным вопросам, но готова рассмотреть сигнал от Вашингтона о начале переговоров, когда такой поступит.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не намерен встречаться с Путиным. Лавров, в свою очередь, заявил, что заявление Байдена о неготовности к переговорам с Путиным не усложняет международную обстановку, так как «хуже уже быть не может».

Ранее, 5 октября, Антонов отмечал, что Россия окончательно обрела для Вашингтона статус противника. Он подчеркивал, что в Вашингтоне никто не говорит о стабилизации или развитии двухсторонних отношений.

24 сентября глава МИД РФ заявил, что западные страны недоговороспособны. Он отметил, что западноевропейская элита вместо попыток наладить диалог продолжает «демонизировать Россию».

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