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Более 1,6 млн т товаров на $12,6 млрд ввезли в Россию по параллельному импорту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Более 1,6 млн т товаров на сумму $12,6 млрд ввезено в Россию в рамках параллельного импорта. Об этом сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Булавин.

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«Весовой объем товаров, ввезенных в рамках параллельного импорта, составляет 1,6 млн т, в том числе товаров критического импорта — более 1 млн т. Критический импорт — это то, что сейчас официально не ввозится и попало под санкции», — сказал Булавин ТАСС.

В денежном эквиваленте, по его словам, объем параллельного импорта составил $12,6 млрд.

В сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил «Известиям», что по параллельному импорту в Россию ввезут товаров на $20 млрд по итогам 2022 года.

Кроме того, Мантуров заявлял, что параллельный импорт в Россию будет работать до конца 2023 года.

По информации Минпромторга, товары легкой промышленности, изделия из металлов и пластмасс, автомобили и автомобильные запчасти, бытовая техника и электроника — самые популярные категории в параллельном импорте.

Параллельный импорт ввели в связи с уходом ряда зарубежных брендов с российского рынка. В Минпромторге обещали пересматривать перечень товаров раз в квартал.

Некоторые заграничные компании приостановили деятельность в России или прекратили поставки на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных на фоне проводимой с 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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