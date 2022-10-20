СМИ узнали о пребывании потомка Кеннеди на Украине в качестве наемника

Коннор Кеннеди, внучатый племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, некоторое время был наемником на Украине. Об в четверг, 20 октября, сообщает портал Indy100.

По данным издания, Коннор Кеннеди рассказал о своем пребывании на Украине в соцсетях. Он сообщил, что не раскрывал окружающим своего настоящего имени, желая принимать участие в боевых действиях анонимно.

«Я не хотел, чтобы моя семья или друзья волновались, и не хотел, чтобы там [на Украине. — Ред.] относились ко мне по-другому», — пояснил Кеннеди, добавив, что на момент приезда в страну у него не было военного опыта.

По словам наемника, на Украине он пробыл недолго.

13 октября Госдеп США подтвердил очередной случай гибели американского гражданина в Донбассе. Подробностей о скончавшемся в ведомстве не привели, сославшись на охрану личных данных.

В тот же день телеканал CNN сообщил о смерти наемника из США Дейна Партриджа во время боевых действий на Украине.

До этого, 9 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские служащие нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица и бригады «Барс» в районе города Запорожья.

20 сентября стало известно о гибели итальянца Бенджамина Джорджо Галли, воевавшего в составе так называемого Международного легиона. На территорию Украины, где он находился с весны, будущий участник боевых действий перебрался из Нидерландов через Польшу.

Между тем 15 августа пленный британский наемник Дилан Хили в суде ДНР рассказал о том, как большинство наемников проникают на Украину. Они долетают регулярными авиарейсами до Польши, а затем едут на такси до города Перемышль.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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