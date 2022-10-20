Загсы Якутии работают круглосуточно из-за частичной мобилизации

Органы ЗАГС Якутии перешли на круглосуточный режим работы для регистрации браков граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Они могут зарегистрировать отношения со своими избранницами в день обращения.

Для ускорения процедуры достаточно иметь паспорта и повестку. С 21 сентября в республике зарегистрировали 421 брак, в том числе в Якутске — 195, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе главы и правительства республики. Увеличилось количество заявлений на установление отцовства в отношении ранее рожденных детей.

По словам замглавы отдела ЗАГС по Якутску Ирины Андреевой, многие мобилизованные спешат в распределительный пункт, поэтому в целях защиты интересов семей и отцов сотрудники загсов принимают их в удобное для них время. Специалисты дежурят круглосуточно.

ИА SakhaNews пишет, что брак можно заключить в том числе в поселке Кангалассы на территории сборного пункта мобилизованных.

Ранее в пресс-службе московского Управления ЗАГС сообщили, что частичная мобилизация может рассматриваться как особое обстоятельство для заключения брака в день подачи заявления. Основанием для этого будет являться документ, выданный военным комиссариатом о призыве гражданина на военную службу по мобилизации в ВС России.

Ранее, 29 сентября, в Богучаре Воронежской области семь пар в один день зарегистрировали брак. Командование ЗВО и администрация Белгородской области, где призывались мужчины, посодействовали в организации мероприятия.