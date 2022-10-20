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Путин наградил мать Кадырова орденом Почета

Путин наградил мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырову орденом Почета
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Президент регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова, мать главы Чечни Аймани Кадырова награждена орденом Почета. Соответствующий указ подписал 20 октября президент РФ Владимир Путин.

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Как указано в документе на официальном портале правовой информации, мать Рамзана Кадырова получила награду «за активную общественную деятельность».

Возглавляемый Кадыровой благотворительный фонд за время своего существования сумел передать несколько сотен тонн продуктов населению Сомали и Сирии.

Кроме того, с начала военной операции России по защите Донбасса фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова направил более 18 тыс. т гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую народные республики. Также организация регулярно оказывает материальную помощь нуждающимся жителям Чечни и других регионов РФ.

Ранее, 27 июля, лидер Чечни сообщил, что он удостоен ордена Александра Невского. Согласно указу президента России, Кадыров получил награду за вклад в социально-экономическое развитие региона и эффективное решение имеющих государственное значение задач. Чеченский лидер поблагодарил Путина за доверие и внимание к развитию республики. Кадыров добавил, что обязуется и в дальнейшем служить во благо Чечни и России.

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