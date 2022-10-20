Мобилизованного депутата Тарабарина из Владивостока направили в морскую пехоту

Депутата думы Владивостока Виктора Тарабарина мобилизовали в бригаду морской пехоты. Об этом парламентарий рассказал в четверг, 20 октября.

«Явился в военкомат, направили в 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота», — сказал он «РИА Новости».

Он заявил, что «прятаться и бояться не надо» и «победа будет за нами».

В прошлом 45-летний депутат отслужил срочную службу, был десантником, разведчиком. Тарабарин предположил, что снова попадет в разведроту, сообщает телеканал «360».

Тарабарин избран депутатом думы Владивостока в 2022 году, является президентом Федерации кикбоксинга Приморского края.

Накануне экс-мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что отправится добровольцем в зону СВО, пишет «Москва 24».

Ранее, 17 октября, парламентарии подготовили поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». В документе предложено отменить бронь для сенаторов и депутатов ГД, которые должны получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами.

Согласно действующему законодательству, право на отсрочку, включая парламентариев, есть у семи категорий граждан. Новыми нормами отсрочку от призыва предлагается предоставить 16 категориям россиян, из которых 10 — новые.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.

14 октября Путин объявил об окончании частичной мобилизации в России к концу месяца. По его словам, в стране на тот момент были мобилизованы 222 тыс. человек.

Позже, 19 октября, глава государства сообщил, что ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть должно составить 195 тыс. рублей, передает НСН.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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