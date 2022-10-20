Семь человек похоронили в Ейске после падения самолета на дом

Семеро человек из семьи Ищенко, погибших в результате падения самолета Су-34 на жилой дом, похоронили в четверг, 20 октября, в Ейске.

Одна из женщин рассказала, что лично знала семью и проживала с ними через стенку. По ее словам, в день трагедии она слышала как «они заживо горели».

Пенсионерка добавила, что власти помогают пострадавшим и не бросили людей. Вся необходимая помощь оказывается, заверила она.

Говоря о трагедии, женщина поделилась, что после падения самолета она оказалась заперта в одном из подъездов, однако вместе с другими жителями выбралась через окно первого этажа.

19 октября родственница семьи Ищенко Нина Коновалова рассказала в беседе с «Известиями», что в момент падения самолета дома находились все члены семьи, что случалось довольно редко.

Как рассказала женщина, после трагедии ее родственники не смогли выбраться из здания. Им удалось спуститься до четвертого этажа, но дальше лестница уже обвалилась. По предположениям Коноваловой, мужчины смогли бы преодолеть провал, но у женщин и детей не получилось бы. В результате погибли все члены семьи, в том числе трое сыновей супругов 20, девяти и пяти лет.

Самолет Су-34 упал вечером 17 октября во дворе дома на Коммунистической улице, затем огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. По последним данным, в результате трагедии погибли 15 человек, более 20 госпитализированы.

Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей. Кроме того, региональные власти обещали оказать материальную помощь пострадавшим и потерявшим имущество.

18 октября жильцы пострадавшей в результате падения самолета Су-34 в Ейске многоэтажки вернулись домой — 137 семей снова зашли в свои квартиры, не затронутые сильными разрушениями.