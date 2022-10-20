Заморозки до -3 градусов ожидаются в Татарстане

Синоптики предупредили жителей Татарстана о заморозках до -3 градусов. Температура воздуха упадет в ночь на 21 октября.

По данным республиканского гидрометцентра, осадки в течение суток не ожидаются. В ночные и утренние часы вероятен туман. Об этом сообщает InKazan.ru.

Согласно прогнозам, днем температура воздуха будет достигать +7 градусов.

22 октября температурный фон понизится. В дневные часы воздух будет прогреваться не более чем до +6 градусов, по ночам продолжатся заморозки.

Ранее неустойчивые погодные условия синоптики спрогнозировали в Карелии. Температура опустится до –4 градусов к выходным.