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В США не увидели интереса России к дипломатическому решению конфликта на Украине

Блинкен: США не видят со стороны России признаков готовности к дипломатии по Украине
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Фото: REUTERS/Kevin Wolf
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США пока не видят со стороны России интереса к дипломатическому решению конфликта. Об этом 20 октября заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

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«То, что мы видели до сих пор, — это отсутствие интереса со стороны [президента России Владимира] Путина заниматься дипломатией», — сказал Блинкен.

Вместе с тем 14 октября Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что российская сторона открыта для переговоров с Украиной.

Он сообщил, что стамбульские договоренности были почти задокументированы, однако Украина отошла от процесса, а в настоящий момент Киев принял официальное решение, запрещающее вести переговоры.

В августе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал возможные переговоры с Россией смертным приговором для Киева. По его мнению, Москва может воспользоваться любой паузой в боевых действиях, чтобы ремобилизоваться и начать еще более сильное наступление на Украину.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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