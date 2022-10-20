В Госдуме назвали неожиданным решение об упразднении Ростуризма

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил, что новость об упразднении Ростуризма стала для него и коллег неожиданной.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 20 октября, Тарбаев рассказал, что решение об упразднении Ростуризма принимала исполнительная власть. Оно никак не влияет на комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

«Мы продолжаем последовательную работу по формированию нормативно-правовой базы для туризма в России. В рамках Государственной думы ничего не меняется», — поделился Тарбаев.

Депутат отметил, что слышал о нареканиях в адрес федерального агентства туризма, но речи об упразднении не было.

Ранее 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно указу, функции ведомства будут переданы Министерству экономического развития, пишет НСН.

Правительству поручено провести все необходимые процедуры по ликвидации ведомства, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Указ президента вступает в силу со дня его подписания, уточняет телеканал «Звезда».

Ростуризм был образован 18 ноября 2004 года из преобразованного Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму, напоминает «Ридус». С 5 июня 2020 года агентство находилось в прямом подчинении правительства РФ. С февраля 2019 года главой ведомства была Зарина Догузова, отмечает телеканал «360».